Malta, enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması için Shanghai Elektrik Gücü Şirketi ile görüşmelerde bulundu

Malta hükümeti, enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olabilecek farklı teknolojiler konusunda Shanghai Elektrik Gücü Şirketi ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Malta heyeti, Shanghai ziyareti sırasında yeşil projeleri ziyaret etti.

VALLETTA, 17 Eylül (Xinhua) -- Malta hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olabilecek farklı teknolojiler konusunda Shanghai Elektrik Gücü Şirketi ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Shanghai kentine resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Çevre, Enerji ve İşletme Bakanı Miriam Dalli, sektörün karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olabilecek farklı teknolojileri değerlendirmek üzere Shanghai merkezli enerji devi ile görüştü.

Shanghai Elektrik Gücü Şirketi, Malta'nın devlete ait enerji sağlayıcısı Enemalta'nın azınlık hissedarı.

Malta heyeti Shanghai ziyareti sırasında, hidrojen dolum istasyonu, akıllı enerji kontrol merkezi ve yeşil enerji merkezi de dahil olmak üzere bir dizi yeşil projeyi ziyaret etti.