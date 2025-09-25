Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff 5, Bodrum'a geldi

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 545 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Mikonos Limanı'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 545 yolcu ve 923 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahilinden yürüyerek, Çarşı, Kale Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin Bodrum'un ardından Girit Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

TUI Üst Yöneticisi Sebastian Ebel gemide basınla buluştu

Öte yandan TUI Üst Yöneticisi (CEO) Sebastian Ebel, Mein Schiff 5'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ebel, Türkiye'deki otel ve tatil köyleri, kruvaziyerler, uçuşlar ve sürdürülebilirlik projeleri alanlarındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Mein Schiff 5'in çok güzel bir kruvaziyer olduğunu ifade eden Ebel, "Çok güzel bir aurası var. Bunu yakalamak size de kısmet oldu. Türkiye'nin çok güzel sahilleri var. Ben Bodrum'dan başlayıp Didim'e kadar uzanan sahil şeridini çok beğeniyorum. TUI yöneticileri olarak her yıl burada konferans düzenlemek için toplanıyoruz. Türkiye, TUI için çok çekici bir ülke. Uçak bağlantıları çok iyi. İnsanları çok cana yakın. TUI olarak birkaç yıl içinde büyüdük. Doğu Avrupa bölgesine yeni destinasyonlar belirledik." diye konuştu.

Ebel, yaz sezonunun bölgede daha uzun olmasının turların daha uzun yapılabilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Türkiye'deki başarılarını erken dönemde yaptıkları yatırıma borçlu olduklarını anlatan Ebel, "Türkiye'de kendimize ait 35 otelimiz var. Bunun yanı sıra standartlarımıza uygun otellere de misafir gönderiyoruz. Yaklaşık 550 bin kişi bizim üzerimizden Türkiye'ye geliyor. Bu yıl Türkiye'ye kruvaziyerle 100 bin turist getirdik." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, TUI Cruises CEO'su Wybcke Meier de katılırken, basın mensupları gemiyi gezme fırsatı da yakaladı.