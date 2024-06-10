Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1750 yolcu ve 743 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan 1200 yolcu ilçede bir hafta otellerde konaklayacak. İlçeden de 1350 yolcu geminin bundan sonraki turuna katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Limasol Limanı'na hareket edecek.