Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi - Haberler

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Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanı'na Malta Bayraklı kruvaziyer gemisi geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanı'na Malta Bayraklı kruvaziyer gemisi geldi. Gemiden inen 145 yolcunun bir kısmı tur kapsamında Efes ve Meryemana turuna çıkarken bir kısmı ise çarşıları dolaştı.

Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizminin Nisan Ayı ile hız kazanacağı ön görülüyor. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi Kuşadası ile yükselişe geçecek. Kuşadası için 2022 yılı çok önemli bir sezon olacak." diye konuştu.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör ise, Malta bayraklı kruvaziyer gemisinin kaptanı Andreas Greulich'e plaket verdi. - AYDIN

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

Kuşadası'na gemi ile 145 yolcu geldi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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