Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı - Haberler

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Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Malkara'da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) gelen yetkililer, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdi.

2022 Ocak ayında yapılan güncellemede indi-bindi 20 TL olarak belirlenirken, benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamdan sonra yeni tarifeye geçildi. Buna istinaden yeni güncellenen tarifede ise indi-bindi 26 TL olurken, kilometre başı ise 6,5 TL oldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tekirdağ, Ekonomi, Haberler

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