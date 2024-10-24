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Malkara'da Sorgum Hasadı Etkinliği: Kuraklıkla Mücadelede Yeni Bir Alternatif

Malkara'da Sorgum Hasadı Etkinliği: Kuraklıkla Mücadelede Yeni Bir Alternatif
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen Sorgum Hasadı etkinliğinde, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çerçevesinde yüzde 75 hibeyle yürütülen Silajlık Sorgum Projesi tanıtıldı. Proje, üreticilere sorgumu alternatif bir yem kaynağı olarak sunmayı hedefliyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleştirilen Sorgum Hasadı etkinliğinde, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çerçevesinde yüzde 75 hibeyle yürütülen Silajlık Sorgum Projesi tanıtılarak, sorgum bitkisinin üreticilere alternatif bir yem kaynağı sunacağı ifade edildi.

Malkara ilçesi Kırıkali Mahallesi'nde, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımıyla Sorgum Hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Törende, Kırıkali Mahallesi ile çevre mahalle muhtarları, üreticiler ve teknik personel bir araya geldi.

İl Müdürü Öcal etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumları tarafından yüzde 75 hibeyle yürütülen Silajlık Sorgum Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi'nin çiftçi şartlarında sonuçlarını görmek ve sorgum bitkisini üreticilere tanıtmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Öcal, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini son yıllarda yoğun bir şekilde yaşandığını belirtti. Öcal, "Sizlerin de bildiği gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini son yıllarda çok yoğun olarak yaşadık ve yaşıyoruz. Ancak, tarımda yeni yöntemlerle, yeni tekniklerle, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerle ve dayanıklı türlerle yolumuza devam etmek, kuraklıkla mücadele ederek üretim yapmak zorundayız" dedi.

"Hayvan beslemenin olmazsa olmazı silajdır"

Hayvancılıktan silajın çok önemli olduğuna dikkat çeken Öcal, "Hayvan beslemenin olmazsa olmazı silajdır. Silaj yemleri hayvanlar tarafından iştahla tüketilen, sütte yağ oranını yükselten, kalitesi yüksek kaba yemlerimizdendir. Su bizim en öncelikli konularımız arasındadır, suyumuzu idareli kullanmalıyız. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi kuraklıkla mücadele için diğer silajlık yemlere göre daha az su tüketen sorgum bitkisini sizlere tanıtmak, hayvan yetiştiricimizin kullanımına sunmak istedik. Bu projede amacımız, kurak, yarı kurak bölgelerde, sulamanın kısıtlı veya mümkün olmadığı alanlarda çok az su kullanarak aynı verimi alabileceğiniz, kuraklığa dayanıklı sorgum bitkisinin, mısıra alternatif olarak yetiştirilmesini sağlamak ve yem üretimine ekonomik anlamda destek olmaktır. Beklentimiz hayvan yetiştiricilerimizin silajlık sorgum ekilişlerine ilgi duymalarıdır. Bu yıl sorgum ekenlerden olumsuz bir eleştiri almadık ve verimlerden gayet memnun olduklarını görüyoruz, şimdiden bereketli olsun" dedi.

Hasat sonrası, köy kahvesinde yetiştiricilere Tekirdağ Tarımsal Üretim Planları, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünlerinde uygulanacak yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde bu sezon Tekirdağ genelinde 11 ilçede 3 bin dekar alanda Silajlık Sorgum Projesi uygulanmış olup projenin bölgede sorgum üretim miktarını artırmayı hedeflediği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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