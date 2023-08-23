Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yangına müdahale için ücretsiz geçiş sağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığını duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapalı olduğu belirtilirken, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele için 20 araç ve 29 personel görevlendirildi.