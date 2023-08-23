Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yangına müdahale için ücretsiz geçiş sağlanıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığını duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapalı olduğu belirtilirken, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele için 20 araç ve 29 personel görevlendirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapalı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce 9 ekskavatör, 2 arazöz, 2 treyler çekici, 2 nakliye treyleri, 1 dozer, 1 lowbet ve 3 pikap (öncü) olmak üzere toplam 20 araç ve 29 personelle çalışmalara destek verildiği bildirildi.