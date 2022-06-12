Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
 - Güncelleme:
Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda ayak uyduran mali müşavirlerin, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda ayak uyduran mali müşavirlerin, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit rol üstlendiğini bildirdi.

Kartaloğlu, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 33. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile söz konusu statüye kavuştuğunu ifade etti.

Geride kalan süre içerisinde meslek mensuplarının, ülke ekonomisinin gelişimi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını, ürettiği değeri toplumla paylaştıklarını, işletmeler ile devlet arasında bağ oluşturarak, işletmelerin güven veren danışmanları olduklarını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda en hızlı şekilde ayak uyduran mali müşavirler, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit bir rol üstlenmektedirler. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri her zaman yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 33. yıl dönümü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkür ederiz."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title