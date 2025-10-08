Mali Müşavirler İçin Dijital Dönüşüm Buluşması Samsun'da Gerçekleşti

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda mali müşavirlerin kritik rolünü güçlendirmeyi hedefleyen "Logo ile Yan Yana: Mali Müşavir Buluşmaları" etkinliğinin 3'üncüsü, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, "Logo ile Yan Yana: Mali Müşavir Buluşmaları" etkinliğinin 3'üncüsünü, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle Samsun'da gerçekleştirdi. Etkinlik, mali müşavirlerin mükelleflerine kattığı değeri daha da artırmak için fikir alışverişini ve dijital dönüşüm süreçlerinde iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda mali müşavirlerin kritik rolünün vurgulandığı etkinlikte, şirketin mali müşavirlerin ve mükelleflerinin hayatını kolaylaştıracak çözümleri ele alındı.

Etkinlikte konuşma yapan Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen, işletmelerde verimliliğinin artması ve rekabet avantajı için dijitalleşmenin önemini vurgularken, "Şirketlerin rekabet avantajı kazanması için gerekli olan adaptasyon yeteneği ve verimlilik dijital dönüşümle mümkün. Şirket olarak uçtan uca çözüm kümemiz ve danışmanlık hizmetlerimizle işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunu destekliyoruz. Bu yolculukta çok önemli bir rolü olan mali müşavirlerimizin mükelleflerine sağladığı değeri, mikro işletmeler ve KOBİ'lere sunduğumuz çözümlerimizle artırıyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Arslan, "Samsun Mali Müşavirler Odası olarak, meslek mensuplarımızı yapay zeka teknolojilerinin muhasebe alanındaki etkilerini yakından takip ederek dijital dönüşüme hazırlıyoruz. Eğitim programlarımız, seminerlerimiz ve farkındalık çalışmalarımızla bu dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 'Logo ile Yan Yana: Mali Müşavir Buluşmaları', önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenmeye devam edecek. Hem mali müşavirler, hem de mükelleflerin dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olan Logo Yazılım; kurumsal kaynak planlamadan (ERP) insan kaynakları yönetimine, e-Dönüşüm çözümlerinden finansal servis uygulamalarına kadar birçok alanda ihtiyaçlara özel çözümler geliştiriyor. - SAMSUN