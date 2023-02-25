Mali Eylem Görev Gücü, Güney Afrika'yı gri listeye aldı

Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Güney Afrika Cumhuriyeti'ni gri listeye aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 22-24 Şubat'ta gerçekleştirilen FATF Genel Kurulunda Güney Afrika'nın, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle gri listeye alınmasına karar verildi.

Güney Afrika Hazinesinden yapılan açıklamada, FATF'nin bu kararının ülkenin finansal istikrarı ve Güney Afrika ile iş yapma maliyetleri üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin gereken tedbirleri alacağı vurgulanarak, "Bu kararın maliyeti, Güney Afrika ekonomisinin suç gelirleri ve yolsuzluk akışlarıyla kirlenmesine izin vermenin uzun vadeli maliyetlerinden önemli ölçüde daha düşük olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

FATF 2019'da Güney Afrika'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik 11 temel önlemi karşılamada yetersiz kaldığı konusunda uyarmıştı.