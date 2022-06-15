Malezya ve Yunanistan menşeli mensucat için ithalat önlemi - Haberler

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Malezya ve Yunanistan menşeli mensucat için ithalat önlemi

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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Malezya ve Yunanistan menşeli mensucat için ithalat önlemi

Malezya ve Yunanistan menşeli veya çıkışlı mensucat için dampinge karşı önlem uygulanacak.

Malezya ve Yunanistan menşeli veya çıkışlı mensucat için dampinge karşı önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri" tanımlı eşyanın ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasını düzenliyor.

Soruşturma neticesinde, Malezya ve Yunanistan'da yerleşik firmaların, Malezya'da yerleşik Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firması hariç, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

Bu kapsamda, söz konusu eşyadan "yalnız lamine edilmiş olanlar" için Malezya menşeli/çıkışlı ithalatta Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firmasından üretici sertifikası aranarak önlemden muaf tutulmak kaydıyla, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme (1-2,2 dolar/kilogram), tabi olmasına karar verildi.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Yunanistan Malezya Ekonomi Haberler

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