Malezya ve Türkiye Arasındaki Palm Yağı Ticareti Artıyor

Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Ahmad Amiri Abu Bakar, " Türkiye, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 1,1 milyon metrik tonluk toplam ihracatıyla Malezya'nın beşinci en büyük palm yağı ihracat destinasyonu." dedi.

Malezya Palm Yağı Konseyi (MPOC), Malezyalı palm yağı üreticilerini, global alıcıları ve son kullanıcıları İstanbul'da düzenlediği Malezya Palm Yağı Forumu'nda bir araya getirdi.

Abu Bakar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Malezya'nın bölgedeki en büyük ticaret ortağı olduğunu paylaşmaktan gurur duyduğunu belirterek, Malezya ile Türkiye arasındaki ticaretin 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 artarak 4,46 milyar dolardan 5,28 milyar dolara çıktığını dile getirdi.

Ticaret hacmindeki artışın 2025 yılına da taşındığını ifade eden Abu Bakar, ikili ticaretin ocak-temmuz döneminde yüzde 7,2 artışla 3,25 milyar dolar olduğunu söyledi.

Abu Bakar, Malezya'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 6,7 artarak 2,76 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 1,1 milyon metrik tonluk toplam ihracatıyla Malezya'nın beşinci büyük palm yağı ihracat destinasyonudur." diye konuştu.

Ülkelerindeki alanların yüzde 50'sini orman örtüsü olarak korumaya kararlı olduklarını dile getiren Abu Bakar, palm yağı üretimlerinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Birliği'nin ormansızlaşma yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu, hiçbir ormanın zarar görmediğini ifade etti.

"Palm yağı endüstrisi Malezya ulusal ekonomisinin temel taşlarından biri"

MPOC Üst Yöneticisi Belvinder Sron da Türkiye'nin, en büyük ve en dinamik pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Palm yağı endüstrisi Malezya ulusal ekonomisinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor." dedi.

Sron, Malezya'nın küresel palmiye yağı arzına yüzde 24 katkı sağlayarak dünyanın en büyük ikinci palmiye yağı üreticisi konumuna geldiğini ifade ederek, geçen yıl palm yağı ve palm yağı ürünleri ihracatından 24 milyar dolar gelir sağladıklarını, palm yağının ülkenin en değerli tarımsal dış satım ürünü olduğunu söyledi.

Palm yağı ihracatının 450 binden fazla küçük çiftçiyi desteklediğini ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya yüzde 3 katkıda bulunduğunu dile getiren Sron, Malezya'nın palmiye yağı üretiminin geçen yıl 19,3 milyon tona ulaştığını ifade etti.

Sron, Türkiye pazarına yapılan ihracatın, ilk kez Malezya'nın geleneksel destinasyonları olan Hindistan, Çin ve AB'ye yapılan ihracatı geride bıraktığını belirterek, pazar çeşitlendirme çabalarının başarısının bir göstergesi olarak Türkiye'nin kilit bir ortak pozisyonunda ortaya çıktığını söyledi.

85 milyondan fazla nüfusu ve yıllık 3 milyon tonluk yağ ve katı yağ tüketimiyle Türkiye'nin Malezya palm yağı için en dinamik ve önemli destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini dile getiren Sron, şöyle dedi:

"Türkiye, Malezya palmiye yağının Orta Doğu bölgesindeki en büyük pazarı haline geldi. Türkiye, pazar büyüklüğünün yanı sıra Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi gören stratejik konumuyla benzersiz bir öneme sahip. İthal edilen palmiye yağının büyük bir kısmı katma değerli işleme ve üretimde kullanılmakta ve bu nihai ürünlerin çoğu daha sonra AB de dahil olmak üzere komşu pazarlara ihraç ediliyor."

Güney Kaliforniya Üniversitesinden beslenme uzmanı Dr. Roger Clemens de "Palm yağı, doğal olarak bulunan palmitik asit açısından zengindir. Bu yağ asidi, anne sütü de dahil olmak üzere birçok doğal kaynakta bulunur ve insan vücudu için temel yapı taşlarındandır. Palm yağının sağlık üzerindeki etkileri, sadece içeriğiyle değil, dengeli beslenme ve yaşam tarzıyla birlikte değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Forumda daha sonra SD Guthrie'den Dr. Nagendran Lelchumanan, MSPO Sertifikasyon ve Operasyon Hizmetleri Başkanı Muhammad Haris Abdullah ve TransGraph Consulting'den Nagaraj Meda, palm yağının gıda güvenliği ve beslenmedeki rolünden sürdürülebilirlik standartlarına ve pazar dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede sunum yaptı.