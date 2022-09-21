Malezya menşeli "kakao yağı"na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli kakao yağının ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli kakao yağının ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Malezya menşeli "kakao yağı (katı ve sıvı)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Bu kapsamda, Malezya'dan ithal söz konusu ürün için CIF bedelinin yüzde 7 ila 10'u arasında oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. Ekonomi Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök Ticaret Bakanlığı Malezya Ekonomi Haberler

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