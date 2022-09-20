Malezya'dan Türkiye hamlesi: Yeni roadshow başlattı

Tourism Malaysia, Malezya'ya turist gelişlerini artırma fırsatlarını aramak için turizm ticaret ortaklarıyla yeniden bağlantı kurmak ve yeni ortaklıklar oluşturmak amacıyla Türkiye'ye bir roadshow başlattı. Malezya Turizm Genel Müdür Yardımcısı (Planlama) Sayın Iskandar Mirza Mohd Yusof başkanlığındaki heyet, seyahat operatörleri, otelciler, devlet turizm kuruluşları ve havayollarından oluşuyor.

Malezya Turizm Genel Müdür Yardımcısı (Planlama) Sayın Iskandar Mirza Mohd Yusof başkanlığındaki heyet, seyahat operatörleri, otelciler, devlet turizm kuruluşları ve havayollarından oluşuyor. Misyon, turizm endüstrisinde güçlü bir toparlanma için ekonomiyi daha da artırmaya yönelik yeni veya düzenli gelen turistleri geri kazanmak ve böylece daha fazla uluslararası turist elde etmeyi amaçlıyor.

SATIŞ ORTAKLIKLARI GELİŞME FIRSATI SUNUYOR

Malezyalı hizmet sağlayıcıları ve Türk acenteler, İstanbul'daki turizm ve seyahat oturumuna, destinasyon sunumuna ve bağlantı oluşturmaya yönelik öğle yemeğine katılacak. Bu roadshow, turizm ticaret ortaklarıyla bağ kurma platformu ve Türk acentelere Malezya hakkında ürün güncellemeleri sunmanın yanı sıra yeni satış ortaklıkları geliştirme fırsatı sunuyor.

''İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYİ HEYECANLA BAŞLIYORUM''

Sayın İskender Mirza Mohd Yusof şunları söyledi: "Malezya'nın Türkiye Büyükelçimiz tarafından bu yılın Malezya ile Türkiye arasında birçok yeni gelişmeye şahit olduğu konusunda bilgilendirildim. Malezya Başbakanı Sayın Dato' Sri İsmail Sabri Yaakob'un Temmuz ayında yaptığı resmi ziyaret ve Majesteleri Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ve Majesteleri Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın Ağustos 2022'de Türkiye'ye yaptığı Devlet Ziyareti bunların en önemlileri. Bu nedenle, Malezya, Malezya'ya seyahat ilgisini çekmek için iki yıllık bir aradan sonra ağ oluşturmayı yeniden kurmak için Türk yurt dışı seyahat sektörüyle iş ilişkilerini güçlendirmeyi heyecanla ve dört gözle bekliyor" dedi.

MALEZYA'YA GİRİŞLER KOLAYLAŞTI

Malezya, 17 yaş ve altı çocuklar da dahil olmak üzere karantina veya kalkış öncesi ve varışta COVID-19 testlerine tabi tutulma zorunluluğu olmayan tam aşılı yolcular için giriş prosedürlerini gevşetti. Seyahat sigortası da Malezya'ya giren yabancılar için bir ön koşul değil ve gelen yolcuların artık ülkenin temas izleme uygulaması MySejahtera'daki Gezgin Kartını doldurmaları gerekmiyor.