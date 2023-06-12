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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, kamu borçlarının artması nedeniyle sıkıntıya düştüklerini söyledi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, kamu borçlarının artması nedeniyle sıkıntıya düştüklerini söyledi

Ekonomi Haberleri

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinde kamu borçlarının 1,5 trilyon Malezya ringitini (324 milyar dolar) geçmesi nedeniyle büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Enver, daha fazla borçlanmaya karşı olduğunu ifade ederek, ödünç almanın da sorun çıkaracağını ve o borcun da 'eninde sonunda devlet tarafından ödeneceğini' kaydetti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinde kamu borçlarının 1,5 trilyon Malezya ringitini (324 milyar dolar) geçmesi nedeniyle büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

The Star gazetesinin haberine göre Başbakan Enver, yaptığı açıklamada, dışarıdan daha fazla kredi almanın ülkenin ekonomik sisteminin bozulmasına yol açacağını belirtti.

Aynı zamanda Malezya'nın maliye bakanı da olan Enver, borçların artmasını önlemek için daha fazla borçlanmaya karşı olduğunu ifade etti.

Enver, "yeterli para yoksa dışarıdan ödünç alın" şeklindeki söylemlere yönelik ise ödünç almanın da sorun çıkaracağını ve o borcun da "eninde sonunda devlet tarafından ödeneceğini" kaydetti.

Kamu borçlarının 1,5 trilyon Malezya ringitini geçtiğini belirten Enver, bunun ülkesi için büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etti.

Malezya hükümeti, 2018'de ülkenin borçlarının ödenmesine halkın katkı sağlaması için "Ümit Fonu" kurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Ekonomi

Enver İbrahim Malezya Star Ekonomi Haberler

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