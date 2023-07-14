Malezya Başbakanı Elon Musk ile Yatırımlar Hakkında Görüştü
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ülkesindeki yatırımlara yönelik görüşme yaptı. Görüşmede Tesla'nın Endonezya'daki yatırımları ve SpaceX'in Starlink uydu internet cihazları ele alındı. Malezya, 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdünü yerine getirmek için çabalayacak ve elektrikli araç kullanımını teşvik edecek.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ülkesindeki yatırımlara yönelik görüşme yaptı.
İbrahim, resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Musk ile bugün çevrim içi bir görüşme yaptığını belirtti.
Tesla'nın Endonezya'daki gelecek yatırımlarının ele alındığı görüşmeye ilişkin İbrahim, "SpaceX'in daha geniş ve hızlı internet erişimi sağlayan Starlink uydu internet cihazlarını ele aldık." ifadesini kullandı.
İbrahim, Malezya'nın 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdünü yerine getirmek için çabalayacağını, ülkede elektrikli araç kullanımını teşvik edeceklerini kaydetti.