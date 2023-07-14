Malezya Başbakanı Elon Musk ile Yatırımlar Hakkında Görüştü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ülkesindeki yatırımlara yönelik görüşme yaptı. Görüşmede Tesla'nın Endonezya'daki yatırımları ve SpaceX'in Starlink uydu internet cihazları ele alındı. Malezya, 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdünü yerine getirmek için çabalayacak ve elektrikli araç kullanımını teşvik edecek.