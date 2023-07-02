Malavi Cumhurbaşkanı: Çin, Afrika için bir örnek

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve ekonomik büyüme hedefinde elde ettiği başarının, Afrika için bir örnek olduğunu belirtti. Chakwera, Çin'in Malavi'ye yaptığı yatırımlardan ve çevreyi koruma çabalarından övgüyle bahsetti.

CHANGSHA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, Cuma günü Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve ekonomik büyüme hedefinde elde ettiği başarının, " Afrika'nın ders alıp öykünmesi gereken bir örnek" olduğunu belirtti.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da Perşembe'den Pazar gününe kadar süren 3. Çin- Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı'na katılan Chakwera, "Afrika ülkeleri son on yıldır Çin'den değerli dersler öğreniyor" diyerek, "artık öğrendiklerini pratiğe dökmenin ve kendi ülkelerinde bunları uygulamanın zamanının geldiğini" söyledi.

Malavi Cumhurbaşkanı, "Fuar, Çin halkıyla yalnızca kişiden kişiye değil, endüstriden endüstriye, ulustan ulusa ilişki kurabilmemiz için bir platform" dedi.

Chakwera, "Bu ekonomik ve ticari fuarı, buradaki mevkidaşlarımızla daha fazla ticaret yapmak için kullanacağız. Çinli şirketleri Malavi'ye gelip yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne 2022'de katılan Malavi, tarım, teknoloji ve altyapı gibi alanlarda Çin ile olan ortaklığından çoktan faydalanmaya başladı.

Chakwera, "Çinli şirketlerin yatırımlarına gerçekten değer veriyoruz çünkü bu, kendi kendimize yetmemize yardımcı oluyor, hem hane halkı hem de ulusal düzeyde gıda güvenliğini güvence altına alıyoruz" dedi.

Çin'in Malavi'nin altyapısına yaptığı yatırımları örnek olarak gösteren Chakwera, Çin'in, ülkesinin yatırım çekmesi, hızlı ve bağımsız kalkınması için gerekli yardımı yaptığını ve bunun "sadaka olmadığını" ifade etti.

Çin'in bir yandan çevreyi korurken diğer yandan yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürme çabalarına hayranlığını dile getiren Chakwera, "Büyümenin yeşil yolu bu. Malavi yeşil bir Malavi olmak istiyor ve Çin'de bu konuda yapılanlardan çok şey öğrenebiliriz" dedi.

Chakwera söyleşi sırasında, bazı Batılı ülkeler tarafından Çin için kullanılan "riskleri ortadan kaldırma" ve "ayrılma" söylemlerini reddetti.

"Çin'den birçok şekilde öğrenebilir ve örnek alabiliriz" diyen Chakwera, ancak bazen insanların gerçeklere karşı kör olduklarını ifade etti.