Malatya yeni sanayi sitesine kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Altay Kışlası Alanında yapımı planlanan 2 bin 400 adet işyerinin yapımı için karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlandı.

Yeni Sanayi Sitesinin alanı için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasındaki protokol gereği 115 hektar arazi karşılığında Altay Kışlasında askerler için 2 adet bin 800 kişilik er gazinosu ve sosyal tesis binaları, yol ve altyapı işleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. Devamında ise yaklaşık 100 hektar mera arazisi de sanayi sitesi için Malatya Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

Altyapı çalışmalarının da Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı 327 hektarlık alanda 2 bin 400 adet işyeri yapılacak. İşyerlerinin yapılması için kararı imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Altay Kışlası Alanında geçtiğimiz yıllarda Milli Savunma Bakanlığımız ve belediyemiz arasında yapılan protokol sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak askeri hizmet binaları yaptık ve kısa sürede tamamlayarak teslim etmiştik. Altyapı çalışmalarını başlattığımız alanımız için Sayın Cumhurbaşkanımız sanayi sitesi olmasıyla alakalı kararı bugün imzaladı. Bu imza Malatya'mız için, esnaflarımız için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşerilerimiz adına ve esnaflarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında sanayi sitelerinde yer alan işyerlerinin hasar gördüğünü ifade eden Gürkan, "Bu durum esnafımızı sıkıntıya sokmuştu. Ayrıca Malatya'nın sanayisi şehir içerisinde serpiştirilmiş bir durumdaydı. Bu da şehirde hem erişim noktasında, hem ulaşım noktasında, hem kaliteli hizmet sunabilme noktasında, hem de servis ağlarının erişimi noktasında hakikaten büyük sıkıntı oluşturuyordu. Ayrıca da şehir estetiği açısından da olumsuz bir görüntü arz ediyordu. İnşallah alınan karar sonrasında esnaflarımıza en güzel bir şekilde dükkanları yapılarak teslim edilecek. Yeni Sanayi Sitemizin şehrimize kazandırılması noktasında ilk andan itibaren çalışmalarımızı takip eden ve kararı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, milletvekillerimize, valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA