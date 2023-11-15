Haberler ›› Ekonomi ›› Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.