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Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg157,08198,90

Natürel gün kurusu kayısıKg179,52179,52
ArpaKg4,444,44

Kaynak: AA / Ekonomi

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