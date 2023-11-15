Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 198,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|157,08
|198,90
|Natürel gün kurusu kayısı
|Kg
|179,52
|179,52
|Arpa
|Kg
|4,44
|4,44
Kaynak: AA / Ekonomi