Malatya Ticaret Borsası'nda Şekerpare Kayısısı Rekor Fiyatla Satıldı
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Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 191,63 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 191,63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|191,63
|191,63
|Kuru kayısı
|Kg
|50,00
|162,00
Kaynak: AA / Ekonomi