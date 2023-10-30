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Malatya Ticaret Borsası'nda Şekerpare Kayısısı Rekor Fiyatla Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 191,63 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 191,63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
1 No'lu şekerpare kayısıKg191,63191,63

Kuru kayısıKg50,00162,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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