Malatya Ticaret Borsası'nda Şekerpare Kayısısı Rekor Fiyatla Satıldı

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 191,63 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 191,63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: