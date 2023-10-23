Malatya Ticaret Borsası'nda Natürel Kuru Kayısı Fiyatları
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 188 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kuru kayısı (142,00-153,00 TL), 4 No'lu kuru kayısı (130,00 TL) ve natürel kesmelik kayısı (63,00 TL).
Malatya Ticaret Borsası'nda, 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 188 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu natürel kuru kayısı
|Kg
|188,00
|188,00
|Kuru kayısı
|Kg
|142,00
|153,00
|4 No'lu kuru kayısı
|Kg
|130,00
|130,00
|Natürel kesmelik kayısı
|Kg
|63,00
|63,00
Kaynak: AA / Ekonomi