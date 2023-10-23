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Malatya Ticaret Borsası'nda Natürel Kuru Kayısı Fiyatları

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Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 188 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kuru kayısı (142,00-153,00 TL), 4 No'lu kuru kayısı (130,00 TL) ve natürel kesmelik kayısı (63,00 TL).

Malatya Ticaret Borsası'nda, 4 No'lu natürel kuru kayısının kilogramı 188 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
4 No'lu natürel kuru kayısıKg188,00188,00

Kuru kayısıKg142,00153,00
4 No'lu kuru kayısıKg130,00130,00
Natürel kesmelik kayısıKg63,0063,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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