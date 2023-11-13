Malatya Ticaret Borsası'nda Kuru Kayısının Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|120,00
|196,94
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|150,96
|150,96
|Kuru incir
|Kg
|35,00
|70,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|35,50
|35,50
Kaynak: AA / Ekonomi