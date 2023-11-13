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Malatya Ticaret Borsası'nda Kuru Kayısının Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg120,00196,94

2 No'lu şekerpare kayısıKg150,96150,96
Kuru incirKg35,0070,00
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg35,5035,50

Kaynak: AA / Ekonomi

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