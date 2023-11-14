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Malatya Ticaret Borsası'nda Kuru Kayısının Kilogramı 215 TL'ye Satıldı

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 215 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.