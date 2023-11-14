Malatya Ticaret Borsası'nda Kuru Kayısının Kilogramı 215 TL'ye Satıldı
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 215 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 215 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|100,00
|215,00
|Dut kurusu
|Kg
|83,00
|83,00
|Bulgur
|Kg
|7,14
|7,14
Kaynak: AA / Ekonomi