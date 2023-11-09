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Malatya Ticaret Borsası'nda Kuru Kayısının Kilogramı 195 Liraya Ulaştı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 195 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 195 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg170,00195,00

3 No'lu şekerpare kayısıKg145,22145,22
Dut kurusuKg80,0080,00
BuğdayKg6,516,51

Kaynak: AA / Ekonomi

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