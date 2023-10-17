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Malatya Ticaret Borsası'nda Kuru Kayısı Rekor Fiyatla Satıldı

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 213 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 213 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg87,52213,00

1 No'lu şekerpare kayısıKg191,63191,63
Gün kurusuKg190,00190,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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