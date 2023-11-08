Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı
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Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: 1 No'lu gün kurusu kayısı (Kg): 210,00 TL, Kuru kayısı (Kg): 151,47 TL, Badem (kabuklu) (Kg): 63,00 TL, Buğday (Kg): 6,51 TL
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|210,00
|210,00
|Kuru kayısı
|Kg
|151,47
|151,47
|Badem (kabuklu)
|Kg
|63,00
|63,00
|Buğday
|Kg
|6,51
|6,51
Kaynak: AA / Ekonomi