Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 120,00 120,00 Kuru kayısı Kg 80,73 100,33 Endüstriyel kuru kayısı Kg 31,40 31,40 Yaş kayısı Kg 14,48 14,48

Haberler ›› Ekonomi ›› Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.