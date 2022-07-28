Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.
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Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|120,00
|120,00
|Kuru kayısı
|Kg
|80,73
|100,33
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|31,40
|31,40
|Yaş kayısı
|Kg
|14,48
|14,48
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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