Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 125,00 125,00 Kuru kayısı Kg 90,80 123,72 Arpa Kg 6,07 6,07

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