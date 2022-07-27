Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 125 liradan satıldı.
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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|125,00
|125,00
|Kuru kayısı
|Kg
|90,80
|123,72
|Arpa
|Kg
|6,07
|6,07
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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