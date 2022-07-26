Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 147,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 147,46 147,46 Kesilmiş kuru kayısı Kg 141,11 141,11 Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 110,00 110,00

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