Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 134,54 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 134,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|119,93
|134,54
|Yaş kayısı
|Kg
|27,00
|40,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|50,00
|50,00
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Sanayi tipi yaş kayısı
|Kg
|6,21
|8,39
|Dut kurusu
|Kg
|20,00
|50,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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