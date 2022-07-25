Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 134,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 119,93 134,54 Yaş kayısı Kg 27,00 40,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 50,00 50,00 2. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg 20,00 20,00 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 6,21 8,39 Dut kurusu Kg 20,00 50,00

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