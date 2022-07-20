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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 112,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 112,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg104,90112,50
YoncaKg3,273,48

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

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