Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 160,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 160,03 160,03 Kesilmiş kuru kayısı Kg 94,28 94,28 Yaş kayısı Kg 37,00 38,00 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 9,15 9,49

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