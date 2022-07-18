Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 160,03 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 160,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|160,03
|160,03
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|94,28
|94,28
|Yaş kayısı
|Kg
|37,00
|38,00
|Sanayi tipi yaş kayısı
|Kg
|9,15
|9,49
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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