Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında yaş kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Yaş kayısı Kg 38,00 38,00 Arpa Kg 6,04 6,20

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