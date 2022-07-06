Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 110,38 130,00 Gün kurusu kayısı Kg 103,00 103,00 Yaş kayısı Kg 34,34 36,00 Dut kurusu Kg 35,00 35,00 Kuru üzüm Kg 40,00 40,00 Erik kurusu Kg 32,00 32,00

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