Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 140,00 140,00 Kuru kayısı Kg 114,30 129,41 Arpa Kg 6,30 6,30

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