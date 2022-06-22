Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 146,80 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 146,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|103,87
|146,80
|Jumbo kayısı
|Kg
|103,00
|103,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|63,13
|63,13
|Günkurusu kayısı ıskartası
|Kg
|28,00
|28,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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