Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 146,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 103,87 146,80 Jumbo kayısı Kg 103,00 103,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 63,13 63,13 Günkurusu kayısı ıskartası Kg 28,00 28,00

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