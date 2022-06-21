Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 88,74 135,00 5 No'lu şekerpare kayısı Kg 96,00 96,00 Naturel kuru kayısı Kg 96,75 96,75 Kesmelik kuru kayısı Kg 80,00 80,00

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