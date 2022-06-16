Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 118,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 118,10 118,10

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