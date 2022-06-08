Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 129,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 129,50 129,50 Kuru kayısı Kg 50,00 50,00

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