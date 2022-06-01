Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı en yüksek 118,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı en yüksek 118,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|92,00
|118,50
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|85,00
|85,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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