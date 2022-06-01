Malatya Ticaret Borsası - Haberler

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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı en yüksek 118,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı en yüksek 118,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg92,00118,50
Kesmelik kuru kayısıKg85,0085,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Ekonomi Haberler

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