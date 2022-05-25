Malatya Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Ticaret Borsası

AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 104 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 104 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg104,00104,00
Gün kurusu kayısıKg93,0093,00
Yarma kuru kayısıKg70,0070,00
Dut kurusuKg27,0027,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title