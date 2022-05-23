Malatya Ticaret Borsası - Haberler

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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,93 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra şekerpare kuru kayısıKg123,71129,93
Kuru kayısıKg105,06105,06
2. Kalite endüstriyel kuru kayısıKg36,0036,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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