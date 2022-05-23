Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,93 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra şekerpare kuru kayısı
|Kg
|123,71
|129,93
|Kuru kayısı
|Kg
|105,06
|105,06
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|36,00
|36,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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