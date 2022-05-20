Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 153,09 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 153,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|115,00
|153,09
|Badem içi
|Kg
|82,50
|82,50
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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