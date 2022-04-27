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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 110,23 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 110,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg110,23110,23
Gün kurusu ıskartasıKg29,1529,15
BuğdayKg5,205,20
ArpaKg5,205,20

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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