Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 110,23 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 110,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|110,23
|110,23
|Gün kurusu ıskartası
|Kg
|29,15
|29,15
|Buğday
|Kg
|5,20
|5,20
|Arpa
|Kg
|5,20
|5,20
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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