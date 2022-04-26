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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,00
Kuru kayısıKg95,0096,00
Gün kurusu kayısıKg70,0070,00
Erik kurusuKg20,0020,00
Dut kurusuKg23,0023,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Erik, Ekonomi, Haberler

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