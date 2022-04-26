Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
|Kuru kayısı
|Kg
|95,00
|96,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Erik kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
|Dut kurusu
|Kg
|23,00
|23,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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