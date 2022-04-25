Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 130 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|130,00
|130,00
|7 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|115,00
|115,00
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|102,59
|102,59
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|125,00
|125,00
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|113,00
|113,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|81,09
|83,64
|Ekstra gün kurusu kayısı
|Kg
|102,00
|102,00
|Kuru kayısı
|Kg
|81,52
|81,52
|Gün kurusu kesmelik
|Kg
|35,00
|35,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası, Jumbo, Ekonomi, Haberler
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