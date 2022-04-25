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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 130 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo kayısıKg130,00130,00
7 No'lu şekerpare kayısıKg115,00115,00
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg102,59102,59
1 No'lu şekerpare kayısıKg125,00125,00
Ekstra şekerpare kayısıKg113,00113,00
Gün kurusu kayısıKg81,0983,64
Ekstra gün kurusu kayısıKg102,00102,00
Kuru kayısıKg81,5281,52
Gün kurusu kesmelikKg35,0035,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Jumbo, Ekonomi, Haberler

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