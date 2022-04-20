Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı 107,10 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı 107,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra şekerpare kuru kayısı
|Kg
|107,10
|107,10
|Kayısı çekirdek iç acı
|Kg
|63,19
|63,19
|Süt
|Kg
|4,00
|4,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haberler
500