Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 112 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 112 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|112,00
|112,00
|Gün kurusu
|Kg
|90,00
|90,00
|Kuru kayısı
|Kg
|86,00
|86,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|65,00
|65,00
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|55,00
|55,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|60,00
|60,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya, Ticaret, 112, Ekonomi, Haberler
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