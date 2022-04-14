Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 61,20 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 61,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|61,20
|61,20
|Kuru kayısı
|Kg
|51,32
|51,32
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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